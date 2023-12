Basket, la Passalacqua Ragusa deve arrendersi alla capolista Venezia

Seconda sconfitta di fila per le siciliane

Ci prova lottando per tutti i quaranta minuti di partita la Passalacqua Ragusa, ma alla fine le siciliane si devono arrendere alla capolista Venezia che resta imbattuta in questo campionato. Undicesima giornata di Serie A1 femminile di basket e seconda sconfitta consecutiva per le ragusane dopo un ottima serie di vittorie.

Le padrone di casa di coach Mazzon partono subito forte e la Passalacqua tiene botta con Spreafico, Thomas e Juskaite (tutte e tre in doppia cifra al termine della gara). Il match è combattuto per tutto il corso della gara, ma nell’ultima frazione l’inerzia resta a favore delle padrone di casa. Alla fine l’incontro termina 73-62 al PalaSport Taliercio.

“È stata un’altra bella prova delle ragazze, però quando giochiamo con queste squadre bisognerebbe essere al meglio e al completo – dice coach Lino Lardo a fine gara -. Purtroppo abbiamo perso subito Pastrello che ha preso una botta al naso. Poi abbiamo avuto problemi di falli in quella che probabilmente non è stata una grandissima giornata di Chidom. Ma per il resto abbiamo tenuto bene, siamo sempre stati aggrappati alla partita, giocando in alcuni momenti alla pari con loro. Dobbiamo mantenere la nostra mentalità, tenere duro e cercare il prima possibile di ritornare alla vittoria”.