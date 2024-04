Basket, seconda sconfitta consecutiva per la Passalacqua Ragusa

Venezia si aggiudica il match tra le mura amiche delle iblee

Seconda sconfitta consecutiva per la Passalacqua Ragusa in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 femminile di basket. Le siciliane, senza Spreafico assente per un attacco influenzale, lottano contro la capolista Venezia per tre quarti di gara, poi perde anche Chidom per infortunio e lascia definitivamente strada alla formazione di coach Mazzon.

Le ragazze di coach Lardo lottano, si battono in difesa e giocano alla pari delle lagunari per lunghi tratti, poi le scarse rotazioni e la stanchezza lasciano strada alla squadra di Mazzon, che si aggiudica il match per 57-70. Il primo quarto termina più o meno in equilibrio con il vantaggio della squadra ospite (18-20). Nel secondo quarto Ragusa spinge e si porta avanti, ma all’intervallo lungo si va sul 32-33. Nel terzo parziale si va a fiammate, ma con l’infortunio di Chidom l’inerzia inizia ad essere a favore della capolista (42-54). L’ultimo periodo serve a Venezia per amministrare il vantaggio.

“Senza Spreafico e con loro al completo avevamo bisogno di una grande partita e l’abbiamo fatta – commenta coach Lino Lardo fine gara -, poi l’infortunio di Chidom ci ha complicato le cose, malgrado tutto questo gap fisico e di organico, abbiamo tirato comunque male, perché con queste percentuali da tre punti con Venezia non vinci, e questo anche se avevamo costruito buoni tiri. Ce l’abbiamo messa tutta, l’importante è sperare di recuperare qualcuno, sperando che l’infortunio di Chidom non sia una cosa grave e sperare di recuperare anche Spreafico per le ultime due partite e per i playoff”.