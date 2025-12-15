Basket, altra impresa di Trapani Shark: sconfitta Udine senza coach

Partita epica al PalaShark

La Trapani Shark vince una partita epica contro l’Apu Old Wild West Udine con il risultato finale di 91-73. Un’altra impresa della compagine granata che vince al PalaShark senza allenatore e vice allenatore in panchina, con Petrucelli protagonista nei time-out. Alex Latini non poteva stare in panchina da regolamento.

Udine prova subito ad imporre il proprio ritmo, ma Trapani rosicchia lo svantaggio e chiude la frazione in parità. Nel secondo quarto, invece, i granata piazzano un break di 26 a 13 che indirizza l’andamento del match. Nella seconda parte di gara Udine prova più volte a rientrare ma i padroni di casa non lasciano nulla al caso, respingono ogni tentativo di recupero e vincono meritatamente il match.

Coach Latini, in conferenza stampa post partita, ha dichiarato: “Intanto ringrazio il club e soprattutto i giocatori che hanno fatto qualcosa di straordinario. Avevo detto loro che se vincevamo la partita scrivevamo una pagina di sport incredibile. Quindi uno chapeau per i ragazzi, hanno giocato una partita clamorosa soprattutto dal punto di vista della motivazione”.