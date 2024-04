Basket, vittoria a domicilio per Trapani Shark a Cento

I granata hanno deciso la data dei playoff per il tabellone argento

Trasferta a Cento per Trapani Shark nella gara valida per il recupero infrasettimanale della terza giornata della fase ad orologio del campionato di Serie A2 maschile di basket. Motivazioni diverse tra le due squadre: la Benedetto XIV era a caccia di punti per agganciare l’ottavo post, che vorrebbe dire playoff, evitando così la fase salvezza quasi imprevedibile. Il club granata, invece, già sicura del primo posto nel girone, sta cercando di sfruttare questo periodo dopo l’arrivo del nuovo coach diana e dei nuovi giocatori Gentile ed Alibegovic, alla loro seconda apparizione in granata.

La gara inizia con un vantaggio non troppo esagerato dei padroni di casa: 23-19 dopo i primi 10 minuti di gioco. Nel secondo parziale Trapani inizia ad accorciare le distanze ma si va al riposo più lungo sul risultato di 44-39. Al rientro dagli spogliatoi la squadra siciliana esce direttamente allo scoperto e piazza il risultato di 16-26 nel terzo tempo (60-65). Nell’ultimo periodo Cento prova a risalire la china ma Trapani non si scompone e nonostante il risultato sia a favore dei padroni di casa, alla fine l’incontro si conclude 85-88 per i granata.

L’allenatore di Trapani Shark Andrea Diana, a fine gara, commenta: “Complimenti a Cento per la partita che ha disputato mettendoci sempre in difficoltà con grande energia difensiva. Noi abbiamo approcciato male non riuscendo a pareggiare la loro intensità. Nella seconda parte abbiamo impresso maggiore pressione sulla palla e difendendo con più agonismo siamo anche riusciti ad attaccare con maggiore fluidità. Sugli ultimi 90 secondi mi assumo tutte le responsabilità del caso per le rotazioni, ci siamo ingarbugliati riaprendo una partita che era già chiusa”.

Decisa la data dei playoff

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che al termine della gara disputata a Cento, Trapani Shark, in qualità di miglior prima classificata dei due gironi (verde e rosso), si è assicurata il diritto di scelta relativo alla data di inizio dei playoff per il Tabellone Argento. La società granata ha indicato, dunque, la data di sabato 4 maggio.

Faranno parte del Tabellone Argento, a partire dal turno dei quarti e per tutti quelli successivi, le seguenti squadre, indicate secondo gli accoppiamenti dei quarti.

1 Verde (TRAPANI SHARK) – 8 Rosso

4 Rosso – 5 Verde

3 Verde – 6 Rosso

2 Rosso – 7 Verde

Le date dei quarti

G1 – Sabato 4 maggio

G2 – Lunedì 6 maggio

G3 – Giovedì 9 maggio

G4 (ev.) – Sabato 11 maggio

G5 (ev.) – Martedì 14 maggio

Di conseguenza, faranno parte del Tabellone Oro, a partire dal turno dei quarti e per tutti quelli successivi, le seguenti squadre, indicate secondo gli accoppiamenti dei quarti.

1 Rosso (UNIEURO FORLÌ) – 8 Verde

4 Verde – 5 Rosso

3 Rosso – 6 Verde

2 Verde – 7 Rosso

Le date dei quarti

G1 – Domenica 5 maggio

G2 – Martedì 7 maggio

G3 – Venerdì 10 maggio

G4 (ev.) – Domenica 12 maggio

G5 (ev.) – Mercoledì 15 maggio

Per i turni di semifinale e finale il Tabellone ARGENTO giocherà sempre nel primo giorno di calendario; il Tabellone ORO in quello successivo.

Credits foto: Trapani Shark