Basket, la Fortitudo Agrigento ci prova ma vince la capolista Forlì

Coach Calvani: "Dire che era una partita difficile è un eufemismo"

Serviva letteralmente un’impresa alla Fortitudo Agrigento. La compagine di Marco Calvani doveva vincere la partita contro la capolista Forlì nella seconda giornata della fase a orologio del campionato di Serie A2 di basket maschile.

Per gran parte del tempo il pubblico del Palamoncada ci ha sperato e creduto, ma alla fine hanno vinto i più forti e così Forlì porta a casa i due punti con il punteggio finale di 69-80. Prosegue la sua striscia di vittorie in campionato il club emiliano. Agrigento non parte sconfitta e, nonostante le assenze di Sperduto e Peterson, tiene testa agli attacchi di Cinciarini e Allen rispondendo ai colpi della squadra ospite. Il primo quarto se lo aggiudicano i siciliani, ma già dal parziale successivo Forlì riporta il risultato in parità per poi consolidare il vantaggio definitivo negli ultimi due tempi.

In conferenza stampa, dopo la gara, il coach di Agrigento Marco Calvani dice la sua sull’incontro: “Dire che era una partita difficile è quasi un eufemismo. Abbiamo giocato contro una squadra che ha perso solo quattro partite, poi ha condotto l’altro girone in maniera eccellente dal primo posto. Noi ce la siamo giocata e abbiamo combattuto in una situazione estremamente complessa. Sono orgoglioso di questa squadra e la testimonianza dei tifosi a fine partita è stata quella dovuta”.