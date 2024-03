Basket: Trapani vince la prima con coach Diana, Agrigento ancora ko

Settima sconfitta consecutiva per la squadra di Marco Calvani

Giornata numero sei della fase a orologio di Serie A2 maschile di basket. Prima gara di Trapani Shark con in panchina Andrea Diana che termina con una vittoria. Ancora una sconfitta, invece, per la Fortitudo Agrigento del tecnico Marco Calvani.

Al PalaShark di Trapani si sono affrontate la prima del girone verde contro la seconda del girone rosso, Apu Udine. Il match ha messo di fronte due squadre che hanno come obiettivo la promozione in massima serie. E a spuntarla sono stati i siciliani. La partita inizia in assoluto equilibrio ed il primo quarto termina in perfetta parità (21-21). Gli Shark si portano in vantaggio alla fine del secondo parziale, ma il terzo tempo si conclude di nuovo in pareggio (56-56). Udine ci prova con tutte le sue forze, ma la buona difesa di Trapani ed i tanti errori da oltre l’arco non realizzano la rimonta. Trapani Shark ottiene una vittoria importantissima tra le mura amiche: 78-66 il finale.

La Fortitudo Agrigento, al Palamoncada, ha ospitato Chiusi alla ricerca di punti per la salvezza. La compagine agrigentina però non riesce a uscire dal periodo negativo che ormai prosegue da diverse giornate di fila. Agrigento è sempre in svantaggio al termine di ogni quarto e alla sirena finale il punteggio recita 84-88 in favore degli ospiti. È la settima sconfitta consecutiva per i siciliani, la sesta di fila nella fase a orologio.

Le dichiarazioni post partita

Parla così coach Andrea Diana di Trapani Shark dopo la sua prima vittoria sulla panchina dei granata: “Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi per la partita che hanno giocato dimostrando una grande coesione e voglia di aiutarsi in campo. Alcuni dati sono eclatanti: i rimbalzi, di cui i 16 offensivi, testimoniano una grande lotta ed i 21 assist che palesano la voglia di passarsi la palla. Un ringraziamento speciale a questo pubblico che ci ha sostenuto sempre e ci ha spinto nei momenti topici del match. Imbrò ha avuto un risentimento ed abbiamo preferito tenerlo precauzionalmente a riposo. Da martedì lavoreremo fortissimo per preparare al meglio i playoff, questa squadra ritengo che abbia ancora ampi margini di miglioramento”.

In conferenza stampa, l’allenatore della Fortitudo Agrigento Marco Calvani commenta l’incontro a fine gara: “Chiusi ha meritato assolutamente la vittoria, ha condotto quasi tutta la partita. Noi abbiamo avuto una reazione giusta nell’ultima parte per una squadra che deve provare a salvare la stagione. Purtroppo la partita è stata compromessa nei primi due quarti e nel terzo non siamo riusciti a rimetterla in pista. Sia a causa nostra ma anche per le buone giocate degli avversari. Dobbiamo essere più solidi difensivamente e perdendo a 80 punti in casa diventa difficile pensare di vincere le partite”.

Foto in alto dalla pagina Facebook di Trapani Shark