Basket: la Fortitudo Agrigento ritorna al successo, Trapani manda ko Trieste

Ottava giornata della fase a orologio di Serie A2

Fortitudo Agrigento e Trapani Shark sono giunte all’ottava giornata della fase a orologio del campionato di Serie A2 maschile di basket. Un turno che ha visto tornare al successo la compagine guidata da Damiano Pilot, reduce da un momento molto negativo. I granata, invece, non fermano la loro striscia di vittorie.

La Fortitudo Agrigento torna a vincere dopo tantissimo tempo e lo fa al Palamoncada contro la Fortitudo Bologna. La situazione in classifica di Agrigento rimane molto complessa, ma con una sconfitta sarebbe stata un’impresa riuscire a centrare la fase successiva. Con il ritorno di coach Pilot in panchina la squadra ha riacquisito un po’ di fiducia nei propri mezzi e, nonostante sia rimasta sotto per gran parte della partita, non ha mai mollato. Grazie ai 32 punti di Lorenzo Ambrosin e ai 17 di Davide Meluzzi è riuscita a strappare la vittoria e portare a casa due punti importantissimi. Il risultato finale recita 81-79 per i siciliani padroni di casa.

Trapani Shark, nello scontro tra due formazioni che puntano entrambe alla Serie A, vince contro Trieste e conferma di essere la squadra da battere in questa stagione. Gli opsiti hanno attinto dal mercato acquistando un giocatore importante come Menalo. I granata invece potranno contare sui due nuovi rilevanti innesti: Stefano Gentile e Amar Alibegović. La squadra guidata da coach Andrea Diana mantiene il vantaggio per tre quarti di gara, cedendo punti alla squadra ospite solo nell’ultimo tempo. Alla fine Trapani Shark si aggiudica il match con il risultato finale di 81-73.