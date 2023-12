Basket: la Fortitudo Agrigento spreca troppo, vince Luiss Roma

Si chiude con una sconfitta il 2023 dei siciliani

Ultima gara del 2023 per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 di basket maschile. La Fortitudo Agrigento spreca tutto nei minuti finali del match contro la Luiss Roma e l’incontro termina 83-80 per i padroni di casa. Al PalaTiziano della capitale la partita è combattuta con Agrigento avanti nel risultato per quasi tutta la durata del match.

Quattro canestri da tre su ventisei sono il dato più eloquente che dimostrano quanto i siciliani abbiano buttato alle ortiche una vittoria che poteva essere portata a casa. Brutta prestazione di Cohill che mette comunque a segno 14 punti come Sperduto, giornata no per Ambrosin che sigla solamente 2/11 da tre punti. Male Peterson che nei momenti decisivi manca sempre l’appuntamento con il canestro e nel possesso palla.

Due contropiedi di Pasqualin sono stati fatali nei minuti finali per ribaltare il risultato, Agrigento subisce un parziale di 11-0 e la squadra si spegne definitivamente. La Luiss Roma raggiunge Agrigento in classifica a quota 10 punti, mentre Trapani continua a vincere e a comandare il girone verde del campionato.