Basket: record per Trapani che batte Treviglio, ancora un ko per Agrigento

Il presidente della Federbasket si complimenta con i granata

Diciannovesima giornata nel campionato nazionale di Serie A2 di basket maschile e ancora due risultati opposti per le compagini siciliane impegnate nel girone verde del torneo.

Trapani Shark, guidato da coach Parente, ottiene l’ennesima vittoria, questa volta contro Treviglio, e sigla il record assoluto di successi consecutivi in A2 a quota quattordici. Il risultato è frutto di lavoro costante e serio, impreziosito dal talento e dallo spirito di sacrificio dei singoli. Contro la squadra lombarda, al PalaShark di Trapani, è dominio dei padroni di casa e a fine gara, terminata 93-69, è festa generale dei tifosi per una città che sogna il ritorno in massima serie.

Non può festeggiare, invece, la Fortitudo Agrigento, che dopo la sconfitta proprio nel derby siciliano contro Trapani del turno precedente, perde ancora contro Cantù, un’altra corazzata del campionato. La nuova guida tecnica degli agrigentini Marco Calvani deve arrendersi 85-71 alla squadra lombarda, nonostante l’ottimo inizio di partita. Agrigento è ancora ferma al decimo posto con dieci punti ottenuti ed è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva.

I complimenti di Petrucci per Trapani

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha voluto complimentarsi con la società del residente Valerio Antonini per il record raggiunto in Serie A2: “Mi voglio personalmente complimentare con Trapani Shark per i numeri impressionati che sta collezionando nell’arco di questa stagione. Vincere 14 partite consecutive, battere il precedente record e leggere i numeri che sta collezionando, è solo la conferma del grande lavoro che il presidente Antonini sta portando avanti sin dal suo arrivo solo pochi mesi fa”.

“Vedere il PalaShark sempre pieno, come succede anche a Bologna con la Fortitudo, o come la formazione granata è attesa e seguita in trasferta dove riempie ovunque i palazzetti è linfa vitale per il nostro movimento. Complimenti ancora al Presidente Valerio Antonini, al Coach ed a tutto il roster oltre a tutta la società per ciò che stanno facendo, consapevole che la stagione è ancora lunga”, conclude Petrucci.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook di Trapani Shark