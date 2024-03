Basket, la Fortitudo Agrigento perde alla BalturArena di Cento

Sesto ko di fila per la squadra di Marco Calvani

Il campionato di Serie A2 di basket maschile giunge alla quinta giornata della fase a orologio e la Fortitudo Agrigento è impegnata alla BalturArena di Cento. Match importante per i siciliani che devono provare a reagire dal periodo negativo delle ultime uscite, con uno score di cinque sconfitte consecutive (quattro arrivate proprio nella seconda fase del campionato).

Reazione, però, che non arriva e la squadra guidata da coach Marco Calvani cade sotto i colpi dei padroni di casa. Il match è una lotta continua, praticamente punto su punto, ma fino al terzo quarto. Nell’ultimo periodo di gara l’equilibrio che ha dominato la gara fino a quel momento si rompe in favore degli emiliani che mettono a segno lo strappo decisivo e chiudono il match sul risultato di 82-70. E così arriva il sesto ko di fila per i siciliani, che restano alla ricerca di punti per la salvezza.