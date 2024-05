Basket, Trapani Shark schianta Piacenza in gara 1 dei quarti di finale

I granata vogliono il salto di categoria

Dopo 32 partite di stagione regolare, iniziano i playoff di Serie A2 maschile di basket per Trapani Shark. Granata, primi del girone verde, impegnati in casa in gara 1 dei quarti di finale contro Piacenza, ottava del girone rosso. Obiettivi diversi quelli delle due squadre: Trapani, infatti, ha manifestamente dichiarato di ambire al salto di categoria.

Il risultato finale del match certifica le ambizioni del club di Valerio Antonini. La compagine guidata da coach Diana si impone contro la squadra emiliana con il risultato finale di 90-69. Partita quasi mai in discussione, con i siciliani sempre alla guida del match e con il quarto parziale decisivo per allungare nello score alla sirena conclusiva.

“All’inizio dovevamo toglierci un po’ di ruggine per l’assenza di agonismo di 2 settimane e per l’emozione della prima – dice l’allenatore granata Andrea Diana a fine gara -. Alla lunga però è venuto fuori il nostro talento e la nostra voglia di giocare di squadra con i 21 assist che sono la cifra di una grande voglia di passarci la palla. A gara 2 ci aspetteremo una Piacenza che giocherà con il coltello tra i denti e che proverà ad impattare la serie”.

“Piacenza è una squadra che vive di folate offensive perché hanno dei giocatori che riescono ad accendere e a realizzare anche fuori ritmo. I playoff sono lunghissimi, il nostro roster è molto lungo e sarà compito mio e dello staff quello di cavalcare i momenti positivi di tutti io giocatori, sono certo che ognuno troverà il suo momento. Oggi i 53 punti segnati dalla panchina sono un dato importante“, ha concluso il coach.