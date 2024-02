Basket: Trapani vince ancora, Agrigento ko a Latina. Arriva la fase a orologio

Finisce la regular season del girone verde di Serie A2

Ultima giornata della regular season nel girone verde del campionato nazionale di basket maschile di Serie A2. Nell’ultimo turno, il ventiduesimo prima della fase a orologio, Trapani Shark si afferma contro Rieti mentre la Fortitudo Agrigento perde a Latina.

I granata si impongono fuori casa per 77-80 e ottengono così la diciassettesima vittoria consecutiva. Nonostante non sia uno dei migliori inizi di gara dei siciliani, la squadra di coach Parente esce allo scoperto dal terzo parziale in poi e chiude definitivamente l’incontro nell’ultimo quarto. Gli Squali terminano il girone verde al primo posto indiscusso in graduatoria con 42 lunghezze ottenute.

Non può esultare, invece, la Fortitudo Agrigento, che al PalaBianchini di Latina esce sconfitta per mano dei padroni di casa che vincono con il risultato finale di 80-71. Match in perfetto equilibrio dopo il primo quarto, ma che vede alti e bassi da una parte e dall’altra nei due tempi centrali. Decisivo l’ultimo parziale in cui Latina (fanalino di coda del girone verde) fa lo strappo decisivo e ottiene i due punti alla sirena finale. Agrigento si proietta alla fase a orologio dal decimo posto in classifica con 12 punti.

Fase a orologio in Serie A2

Nella formula del campionato di Serie A2, al termine della stagione dei due gironi (verde e rosso), si passa alla seconda fase, detta anche fase a orologio.

Ogni squadra incontra in casa le cinque squadre dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre cinque, arrivate sopra di lei. Esempio: 1 girone Verde incontra in casa 2, 3, 4, 5 e 6 Rosso; in trasferta 12, 11, 10, 9 e 8 Rosso.

Viene mantenuta la classifica all’interno dei gironi verde e rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale.

Le squadre arrivate nei primi 8 posti nei rispettivi gironi, al termine della fase di qualificazione (prima e seconda fase), giocheranno i playoff, con serie al meglio di 5 partite (format casa-casa-fuori-fuori-casa).