Basket: Agrigento torna alla vittoria in Serie A2, bene anche Trapani

Provano a rilanciarsi in campionato gli agrigentini

Weekend positivo per entrambe le squadre siciliane del basket maschile impegnate nel campionato nazionale di Serie A2. In occasione della quindicesima giornata del girone verde, la quarta del girone di ritorno, vincono sia Trapani Shark che Fortitudo Agrigento, facendo esultare i propri tifosi rispettivamente in trasferta e in casa.

La squadra guidata da Damiano Pilot ritrova il successo tra le mura amiche del PalaMoncada. Ad Agrigento arriva Casale Monferrato, ma la Fortitudo deve uscire da un momento di crisi per provare a rilanciarsi in campionato. Il match è equilibrato e vale come uno scontro diretto, ma i padroni di casa sono sempre in vantaggio alla fine di ogni quarto e alla sirena finale si impongono definitivamente per 83-66. Con la vittoria ritrovata Agrigento sale all’ottavo posto in classifica a quota 10 punti.

Trapani Shark, impegnato a Cremona con al seguito più di duecento tifosi granata, continua a vincere senza difficoltà imponendosi anche contro la Juvi con il risultato finale di 68-90. La squadra del presidente Valerio Antonini, guidata da Daniele Parente, continua a dominare il campionato: quattordici su quindici le vittorie in Serie A2, di queste dieci sono consecutive. In vetta alla graduatoria con 28 lunghezze, con un distacco di quattro punti dalla seconda.