Basket, in Serie A2 vincono sia Trapani Shark che Fortitudo Agrigento

Alla fine del girone di andata

Un po’ di gioia, finalmente, per la Sicilia del basket maschile. In Serie A2, infatti, vincono sia Trapani Shark che Fortitudo Agrigento, impegnate entrambe tra le mura amiche nell’undicesima giornata di campionato.

Decima vittoria stagionale su undici gare e primato consolidato a più quattro punti dalla seconda alla fine del girone d’andata. Il successo dei granata su Rieti, con il risultato finale di 95-71, ha messo un’ulteriore ipoteca sull’attuale momento del club trapanese. Gli Shark vincono e convincono nel loro cammino del girone verde.

E torna vincere anche la Fortitudo Agrigento, alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Contro Latina, al PalaMoncada, la squadra di coach Pilot ottiene il successo per 88-77 e si porta al nono posto in classifica con otto punti, al pari di Vigevano.