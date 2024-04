Basket: Fortitudo Agrigento ko con Nardò, perde anche Trapani Shark

Weekend poco positivo per le siciliane

In occasione della nona giornata della fase a orologio del campionato di Serie A2 maschile di basket, perdono entrambe le compagini siciliani impegnate in trasferta. Chiusi (ultima in classifica nel girone rosso) si impone contro Trapani Shark che non perdeva dal 9 febbraio 2024, mentre Nardò vince ai danni della Frotitudo Agrigento che nel turno precedente aveva ritrovato la vittoria dopo diverse giornate all’asciutto.

La partita della squadra granata inizia in uno stato di equilibrio, il primo quarto si chiude sul risultato di 17-15 per i padroni di casa. Nel parziale successivo però arriva il blackout: si va all’intervallo lungo sul 42-25. Al rientro Trapani riparte subito forte e prova immediatamente ad accorciare il gap; Il terzo quarto finisce 62-43. Nell’ultimo tempo è un botta e risposta tra le due squadre, ma alla sirena finale il punto esclamativo lo mette Chiusi che vince 79-71.

Trascinata dagli americani Smith e Stewart jr. (57 punti in due), Nardò esegue alla perfezione il compito riuscendo a ottenere i due punti contro Agrigento. Partita quasi unicamente a senso unico, con i siciliani che riescono a tirare fuori l’orgoglio solo nell’ultimo quarto. Il finale è di 89-76 in favore dei pugliesi e con gli animi tesi per una decisione arbitrale poco chiara. Agrigento non riesce a sfruttare l’inerzia della vittoria ottenuta nella giornata precedente e torna a perdere mettendo ancora a rischio la corsa per la salvezza.