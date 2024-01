Basket: Agrigento al cardiopalma batte Cremona, bene anche Trapani

Solito successo dei granata, mentre si rialza la Fortitudo

Penultima giornata del girone verde per Trapani Shark e Fortitudo Agrigento. Il ventunesimo turno del campionato nazionale di basket maschile di Serie A2 inizia a proiettare le compagini siciliane (e non solo) verso la fase a orologio.

Dopo una crisi nera di risultati e prestazioni, viene fuori la Fortitudo Agrigento che vince contro una Juvi Cremona in gran forma e porta a casa due punti pesanti. Al Palamoncada il primo parziale di gioco si è rivelato subito molto combattuto, la Fortitudo quindi è avanti ma lo strappo inatteso arriva nel secondo quarto (27-16). Anche se con molte difficoltà Agrigento riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine, con gli ospiti che recuperano ben 15 punti. La spinta del Palamoncada è fondamentale e i padroni di casa si impongono 89-82 contro la quarta in classifica. Dodici punti e decimo posto in graduatoria per i “Giganti”.

Trapani Shark, invece, prosegue nel suo filotto di vittorie consecutive stracciando ogni record del campionato. Al Palashark arriva la Luiss Roma, che si arrende ai granata con il risultato finale di 82-78. Il primo parziale termina con il vantaggio degli ospiti, ma la scossa dei trapanesi arriva già dal secondo quarto ristabilendo il passo in avanti. Gli ospiti lottano su ogni palla fino alla sirena finale, ma gli “Squali” non demordono e portano a casa l’ennesimo successo (sedicesimo consecutivo). Il primato in classifica è ormai consolidato da tempo: 40 punti e un distacco di otto lunghezze dalla seconda.