Basket, Trapani Shark è in finale per la A1: successo in gara 3 contro Verona

Secondo quarto perfetto per i granata con 38 punti a segno

Gara 3 tra Trapani e Verona delle semifinali playoff di Serie A2 maschile di basket, Tabellone Argento, se la aggiudicano i granata. In terra veneta, sotto 2-0, i padroni di casa hanno provato in ogni modo ad allungare la serie, dopo i due match persi a Trapani. Ma gli Shark non hanno lasciato scampo alla compagine gialloblu, ottenendo così il pass per la finale: l’obiettivo è il massimo campionato italiano.

I tentativi di Verona di riaprire le semifinali trovano spazio a inizio gara, quando il primo quarto termina sul 22-16 per i padroni di casa. Nel secondo parziale, però, i siciliani mettono le cose in chiaro e concludono i dieci minuti con con 38 punti a segno (41-54 prima dell’intervallo lungo). Decisivo anche il terzo tempo, Trapani allunga il vantaggio portandolo a +20 (60-80). Nell’ultimo periodo i padroni di casa tentano la rimonta, con gli Shark che vanno in difficoltà pur mantenendo il gap. Alla fine è 78-95 per i granata, Trapani vola in finale!

Coach Andrea Diana, a fine gara, commenta la sfida: “Siamo felicissimi per il passaggio del turno, il nostro lavoro non è finito perché dobbiamo rimanere concentrati e cominciare a preparare la finale. Oggi Verona ha mostrato di essere una squadra vera che non molla mai, ma nelle 3 partite abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più”.

“Voglio ringraziare i miei assistenti per il lavoro fatto in questa serie. Ci godiamo questo momento di gioia e lo dedichiamo ai nostri tifosi che anche a Verona ci hanno seguito in massa e ci hanno sostenuto sempre. C’è grande fermento in città, siamo consapevoli dalla grande responsabilità che abbiamo e lavoreremo duramente per coronare il nostro sogno”, conclude l’allenatore dei trapanesi.

Foto in alto dalla pagina Facebook di Trapani Shark