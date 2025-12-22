BAT, partnership con Yoti per la verifica dell’età tramite scansione facciale

ROMA (ITALPRESS) – Al via la collaborazione tra BAT Italia e Yoti, azienda specializzata in soluzioni di identità digitale e verifica dell’età: si tratta di una partnership che, grazie al servizio di “Age Verification” di Yoti basato sulla scansione facciale, consentirà a BAT di rafforzare ulteriormente le politiche di vendita responsabile dei prodotti a base di nicotina, con l’obiettivo di impedirne l’acquisto ai minori. “Questa iniziativa – spiega una nota – si inserisce perfettamente nell’approccio di BAT all’innovazione che va oltre il miglioramento dei processi o dei prodotti, applicando le nuove tecnologie alla vita quotidiana. Attraverso questa misura, l’azienda ribadisce il proprio approccio responsabile, traducendo il progresso tecnologico in azioni concrete a tutela della società”.

La fase di test del progetto è già partita in 119 pop-up store, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Attraverso questo sistema, l’utente avvia il processo scansionando un QR code tramite la fotocamera del proprio smartphone. La verifica dell’età avviene applicando una serie di algoritmi innovativi che, sulla base di determinati parametri facciali, permettono di stabilire unicamente se la persona è maggiorenne o minorenne. Il sistema, inoltre, in linea con tutte le normative sulla tutela della privacy, non archivia immagini nè procede all’identificazione delle persone.

I dati raccolti dalla fase di lancio, avviata da qualche mese in Croazia, ne confermano l’efficacia e l’affidabilità: presso i punti vendita in cui è stata impiegata, la tecnologia ha registrato una percentuale di precisione del 99%. “L’introduzione di un simile strumento in Italia – continua la nota – segna un importante primato per il Paese, nel rafforzamento delle misure di prevenzione all’accesso di prodotti la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni di età”.

“Oggi, grazie all’innovazione tecnologica, possiamo aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e prevenzione alla verifica dell’età, potenziando il normale controllo del documento d’identità – ha detto Andrea Di Paolo, Vice Presidente di BAT Italia -. Grazie a questa soluzione, non solo ci impegniamo a rispettare le normative vigenti, ma dimostriamo anche una prospettiva etica e responsabile che va oltre la semplice applicazione della legge. Questo è fondamentale per garantire che i nostri prodotti siano accessibili esclusivamente ai consumatori adulti, tutelando i minori e promuovendo attivamente una trasformazione etica dell’intero settore”.

“L’introduzione di questa tecnologia in Italia testimonia l’impegno costante di BAT a garantire che i propri prodotti siano accessibili unicamente al target di riferimento, consumatori maggiorenni, contribuendo alla creazione di un contesto di vendita più sicuro e responsabile”, conclude la nota.

-foto screenshot sito Yoti –

(ITALPRESS).