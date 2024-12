Belpasso celebra la sua Santa Lucia con fede, cultura e i Carri

Il programma

BELPASSO (CATANIA) – Nell’aula consiliare del Palazzo Municipale di Belpasso, durante una partecipata conferenza stampa, è stato presentato il programma ufficiale dell’edizione 2024 della festa di Santa Lucia.

All’incontro erano presenti il Sindaco Carlo Caputo, il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia Antonino Girgenti e l’intero gruppo organizzativo, rappresentanti delle associazioni locali e numerosi cittadini, testimoniando il forte legame che unisce la comunità a questa sentita celebrazione.

Questa edizione della festa si annuncia come straordinaria, arricchita da un evento unico: l’arrivo delle sacre spoglie della Santa Patrona, che saranno ospitate nella Chiesa Madre Maria SS. Immacolata il 27 e 28 dicembre. L’intera comunità è chiamata a vivere un percorso che unisce fede, creatività e tradizione, rendendo omaggio a Santa Lucia con devozione e impegno collettivo.

“Ogni anno, con dicembre che bussa alle porte, Belpasso spalanca col cuore quella porticina dietro alla quale, l’anno precedente, ha messo al sicuro Santa Lucia, dichiara il sindaco Caputo. Attendiamo tutto l’anno per poter celebrare la nostra Santa Patrona in maniera trionfale, passando attraverso le cerimonie religiose, le processioni, sino a tutti quei momenti toccanti creati abilmente dai nostri maestri carristi.

Le storie che vengono raccontate dai nostri carri allegorici, le scenografie, i colori, le musiche, con il culmine della ‘spaccata’ e l’alzata di Santa Lucia, rappresentano un atto solenne che avvolge non solo i fedeli, ma gli spettatori tutti.

Quest’anno, inoltre, con l’arrivo delle sacre spoglie di Santa Lucia direttamente da Venezia, ci aspetta un evento straordinario che sarà un momento di grande raccoglimento per tutta la città e per i tanti pellegrini che accorreranno.

L’Amministrazione comunale sarà accanto alla Fondazione dei Carri di Santa Lucia e ai suoi artigiani per valorizzare al meglio questa celebrazione che unisce spiritualità e cultura, lasciando un segno indelebile nel cuore di Belpasso”.

“Devozione, creatività e un pizzico di sana follia. Sono questi gli ingredienti che rendono speciale la manifestazione più attesa dell’anno a Belpasso, spiega il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia, Antonino Girgenti.

Poiché quest’anno non sarà una festa come le altre, abbiamo preparato qualcosa di ancora più straordinario per celebrare l’arrivo delle sacre spoglie di Santa Lucia, un evento che resterà nella storia della città.

I carristi stanno ultimando allestimenti spettacolari che uniscono tradizione e innovazione, con effetti speciali e meccaniche d’avanguardia. Quest’anno, due dei cinque quartieri storici della città hanno unito le forze per realizzare un carro celebrativo ancora più imponente, simbolo di fede, arte e bellezza.

Siamo certi che questa edizione non solo incanterà gli spettatori, ma saprà rinnovare il legame spirituale tra la nostra comunità e la nostra amata Santa Lucia”.

Il programma delle celebrazioni inizierà martedì 3 dicembre con un evento culturale a Palazzo Bufali, dove sarà presentato il volume “Gli annali del Barocco in Sicilia: Macchine devozionali a Belpasso per la Festa di Santa Lucia”, a cura del Centro Internazionale di Studi sul Barocco, con la partecipazione di Lucia Trigilia.

Sabato 7 dicembre, Francesca Saraceno presenterà, sempre a Palazzo Bufali, il suo libro “Il seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio”. La serata proseguirà al Teatro Comunale “Nino Martoglio” con lo spettacolo teatrale e di danza “Vita di Santa Lucia”, curato dal Centro Lab Danza di Alfio Barbagallo in collaborazione con l’Associazione Pro Loco.

Mercoledì 11 dicembre, alle 21:00, la tradizionale entrata dei Carri di Santa Lucia dei quartieri Sant’Antonio e San Rocco animerà Piazza Duomo, mentre giovedì 12 dicembre sarà la volta del Carro unitario dei quartieri Borello e Matrice e del Carro del Quartiere Purgatorio.

Il programma continuerà venerdì 20 dicembre con la presentazione, sempre in Piazza Duomo alle 21:00, del carro realizzato dai partecipanti ai laboratori creativi organizzati in collaborazione con l’Associazione Pro Loco.

Infine, venerdì 27 dicembre, la festa offrirà un momento di riflessione con la proiezione di filmati dedicati al culto di Santa Lucia a Belpasso, a cura della Cineteca Vitaliti.

L’evento, che si terrà presso il Teatro Comunale “Nino Martoglio” dalle 17:00 alle 21:00, preparerà spiritualmente la città all’accoglienza delle sacre spoglie della Santa.

La festa di Santa Lucia 2024 si preannuncia come un momento indimenticabile di devozione, arte e festa, in grado di riunire la comunità di Belpasso e richiamare visitatori e pellegrini da ogni luogo.