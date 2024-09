Belpasso, il cordoglio per la morte di Salvo Laudani

"Stringiamoci forte intorno a chi resta", scrive il sindaco Caputo

BELPASSO (CATANIA) – “Diventa sempre più complicato esprimere il mio dispiacere per i lutti che colpiscono in maniera improvvisa, tragica, violenta, la nostra Belpasso. Stringiamoci forte intorno a chi resta. Invio ai familiari le nostre più sincere condoglianze”. Le parole sono del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del 40enne Salvo Laudani.

Il quarantenne è purtroppo rimasto vittima, ieri pomeriggio, di un incidente in via Giovanni Paolo II (la circonvallazione belpassese) mentre era in sella alla sua Honda Hornet. Una scena straziante agli occhi dei soccorritori giunti sul posto: ancor di più per i familiari che non si danno pace.

Una vita spezzata per sempre. “Non trovo parole, solo tristezza, condoglianze alla famiglia”, “Una tragedia immane!!”, “Che dispiacere immenso, non riesco a crederci. Ci conoscevamo dei tempi dell’asilo”, “Quanto dolore a sentire queste brutte notizie specialmente quando sono giovani ed hanno una vita davanti, sentite condoglianze alla famiglia In queste strade scorrevoli ci vorrebbe il limite di velocità elettronica”: sono solo alcuni dei messaggi che sui social rendono omaggio a Salvo Laudani. Che, purtroppo, non c’è tristemente più.