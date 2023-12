Belpasso, il sindaco: tolleranza zero contro le pubblicità abusive

Le parole di Carlo Caputo

“Il fenomeno degli impianti pubblicitari abusivi costituisce un problema di non facile soluzione per gli enti locali, tenuti a contrastare tali violazioni sul proprio territorio. Le cose si complicano ancora di più quando la competenza delle strade, dove sono ubicati, è di altri”. Lo dichiara il sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Il contrasto

È in corso, infatti, un’intensa attività di contrasto alle installazioni di impianti pubblicitari abusivi sulla “zona di Etnapolis”. Una zona ricca di centri commerciali e di conseguenza di cartelloni pubblicitari non in regola e molto spesso pericolosi. La competenza delle strade risulta della Città Metropolitana, la quale, interpellata, ha comunicato che non risultano provvedimenti di autorizzazioni rilasciate.

I vigili

“Il lavoro svolto dalla nostra Polizia Municipale è stato molto scrupoloso, documentando in maniera dettagliata tutti gli impianti – prosegue il sindaco. Interfacciatasi prima con la Città Metropolitana, la quale ha comunicato che non risultano provvedimenti rilasciati. Ha comminato quaranta verbali indirizzati ai proprietari degli impianti, in conformità alla normativa vigente.

La sicurezza

“Attraverso questa attività di controllo – conclude – ci poniamo l’obiettivo di regolarizzare e mettere in sicurezza l’intera zona. Nella quale, purtroppo, è accaduto che a causa dei forti venti alcuni cartelloni siano stati divelti, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti”.

