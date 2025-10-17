Belpasso, via le pubblicità abusive nella rotonda di Valcorrente

Elevati 40 verbali per impianti non autorizzati

BELPASSO (CATANIA) – Efficace azione sinergica tra il Comune di Belpasso e la Città Metropolitana di Catania. E’ venuto fuori così un risultato significativo nel contrasto all’abusivismo pubblicitario lungo le arterie stradali che confluiscono sulla rotatoria di Valcorrente e nelle aree limitrofe.

L’operazione, avviata nel 2023, ha riguardato l’installazione irregolare di numerosi cartelloni pubblicitari. In violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada, per i vigili costituivano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione.

La polizia locale in azione

La Polizia Locale di Belpasso, pur non detenendo la competenza diretta per l’emissione dei provvedimenti finali, ha svolto una meticolosa attività di accertamento. L’area stradale, in particolare la rotatoria di Valcorrente e i tratti delle strade provinciali SP3/III – Via Pantano, SP 229-I e SP 134, è di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Catania.

Gli agenti hanno elevato 40 verbali per impianti abusivamente installati. La documentazione è stata poi trasmessa alla Città Metropolitana di Catania per i provvedimenti di sua competenza.

Le diffide della Città metropolitana

Ricevuta la documentazione dal Comune di Belpasso, la Città Metropolitana di Catania ha proceduto con l’emissione di diffide. Da Catania sono giunti ai proprietari degli impianti, ingiungendo l’immediata rimozione dei tabelloni abusivi e l’addebito delle relative spese.

“Siamo pienamente soddisfatti di come l’azione congiunta e la collaborazione inter-istituzionale abbiano condotto al ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza in un’area ad alto traffico come quella di Valcorrente,” ha dichiarato il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.

Caputo: “I tabelloni sono stati rimossi”

“Grazie al lavoro di accertamento della nostra Polizia Locale e ai successivi provvedimenti della Città Metropolitana, i tabelloni sanzionati sono stati rimossi. Questi mega-pannelli, installati abusivamente, non solo rappresentavano un elemento di distrazione e potenziale pericolo per gli automobilisti – in pieno contrasto con il Codice della Strada – ma erano anche una concreta fonte di rischio, in quanto nelle giornate di forte vento venivano spesso abbattuti dalle raffiche.

L’intervento sottolinea l’importanza di una proficua collaborazione tra gli Enti per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini, con l’obiettivo comune di mantenere alti standard di legalità sulle strade e contribuendo anche al decoro urbano, “rimuovendo un vero e proprio immondezzaio di carta che veniva lasciato a marcire a terra”.