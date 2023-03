Una donna al vertice dell'Istituto del Dramma Antico.

1' DI LETTURA

Siracusa – “Benvenuta nella nostra città a Valeria Told. Il ministro Gennaro Sangiuliano sceglie e nomina una donna per la prima volta nella centenaria storia dell’Istituto del Dramma Antico e simbolicamente tutto questo avviene nel primo giorno di primavera: mi sembra un ottimo auspicio per l’avvenire della principale “macchina” di Teatro Classico al Mondo. Una tradizione che dal 1913 si proietta nell’avvenire, sopratutto grazie all’impegno intelligente di questi ultimi 20 anni. Valeria Detto, raffinata e colta manager, nonché donna di cultura, rappresenterà un ulteriore valore aggiunto per la nostra più importante impresa culturale”. Lo dice l’assessore alla Cultura a Siracusa, Fabio Granata, esprimendo soddisfazione per la nomina del nuovo soprintendente dell’Inda.