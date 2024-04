Biagio Antonacci in tour: doppia tappa in Sicilia per il cantautore

I nuovi live saranno un’imperdibile occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi

PALERMO – Biagio Antonacci torna in tour quest’estate in alcuni dei luoghi più importanti per la cultura e la storia del nostro paese e farà tappa in una location d’eccezione della nostra terra: il Teatro Antico di Taormina, dove il cantautore e la sua band di polistrumentisti arriveranno il prossimo agosto con due appuntamenti: 1 agosto e 2 agosto.

Il concerto rientra nella programmazione degli spettacoli promossi dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte ed è co-organizzato insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

Le nuove date di Taormina si aggiungono al programma del tour che partirà a giugno, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l. I nuovi live saranno un’imperdibile occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi del cantautore milanese oltre ai nuovi brani del suo ultimo album.

Da venerdì 29 marzo è infatti disponibile per la programmazione radiofonica “Lasciati Pensare”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci. Il brano è una delle 15 tracce che compongono l’ultimo disco “L’INIZIO”, album pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy che ha debuttato sul podio dei dischi più venduti in Italia. “Lasciati Pensare” riporta Antonacci ad una atmosfera più intima e intimista: “Se ti lasci pensare lo farò con consapevolezza maggiore, renderò il pensiero un viaggio distante e mai altrove , sarà come averti qui”.

Oltre al nuovo singolo “Lasciati Pensare”, il precedente “A cena con gli dei” i brani pubblicati tra il 2022 e il 2023 (“Seria”, “Telenovela” e la collaborazione con Benny Benassi in “Tridimensionale”) e la nuova versione del successo del 2007 “Sognami” (in collaborazione con Tananai e Don Joe nata in occasione della partecipazione come ospite dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo), il disco contiene gli inediti: “L’inizio”, “Delivery”, “È capitato”, “Anita”, “Dimmi di lei”, “Bastasse vivere”, “Non diamoci del tu”, “Non voglio svegliarti”, “Evoco”, brani che hanno permesso ad Antonacci di muoversi attraverso lunghe riflessioni sulla complessità del mondo che ci circonda, sulle contraddizioni insite nel, sulle relazioni che ogni giorno costruiamo e curiamo, sull’egoismo e sull’amore, sulle dipendenze emotive, sulle società sempre più connesse ma al contempo sempre più sole, sul tempo passato, presente e futuro.

Durante questi 5 anni di attesa Antonacci ha scritto, viaggiato e suonato in giro per tutta l’Italia portando tra il 2022 e il 2023 lungo la penisola prima un tour di grande successo nei principali palazzetti italiani che lo vedeva ogni sera incontrare il suo pubblico al centro della venue (Il palco centrale tour) e poi ripercorrere i suoi più grandi successi nei principali festival e rassegne estive (il Biagio Antonacci Estate 2023).