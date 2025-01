Biancavilla, Francesco Battiato passa tra gli autonomisti

Giuseppe Lombardo: "Continuiamo a crescere"

CATANIA – Il consigliere comunale Francesco Battiato di Biancavilla ha annunciato la sua decisione di aderire al Movimento per l’Autonomia.

Il Coordinamento Mpa di Biancavilla esprime “grande soddisfazione per questa adesione, se è vero che Francesco Battiato si è sempre contraddistinto per il suo impegno politico sul territorio e per le numerose iniziative intraprese per la comunità.

Una adesione, quella di Francesco Battiato, che, non solo incrementa la presenza del Mpa nel Consiglio Comunale di Biancavilla, ma arricchisce il radicamento sul territorio e alla crescita del Movimento che ha alla base una grande attenzione per il territorio e per il tessuto socio-economico della Sicilia”.

“Un plauso – ha detto il deputato regionale Giuseppe Lombardo – va al coordinamento autonomista di Biancavilla che si rafforza con la presenza qualificata dell’amico consigliere Battiato, forte di un considerevole radicamento territoriale. Il movimento autonomista continua a crescere nella provincia di Catania, con l’ingresso di nuovi elementi giovani e competenti, segno evidente della bontà della nostra proposta politica”.