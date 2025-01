Biancavilla, furto all’ufficio ticket dell’ospedale: sfondata la cassaforte

Un episodio analogo è avvenuto di recente anche a Paternò

BIANCAVILLA (CATANIA) – Furto con scasso nella notte ai danni dell’ufficio ticket dell’ospedale di Biancavilla.

Il furto

Ignoti sono entrati nella struttura sanitaria di via Marconi da una finestra che si affaccia nel giardinetto.

Una volta entrati si sono diretti all’ufficio Ticket scardinando la porta d’ingresso. Poi, armati di attrezzatura necessaria a compiere l’azione criminale, hanno preso di mira la cassaforte aprendola come fosse una scatoletta di latta, abbattendo anche parte del muro della parete.

Preso il denaro contenuto al suo interno, i ladri non sono fuggiti via da dove erano entrati, ma forzando una porta antipanico che si affaccia nella parte del cortile di via Marconi.

La fuga

Hanno tagliato la catena e rotto la maniglia per poi, una volta usciti dalla struttura e scavalcato la recinzione, si sono allontanati col bottino in mano, che è ancora da quantificare. È stata un’ausiliaria, questa mattina, all’apertura dell’ufficio, ad accorgersi dell’accaduto e ad allertare i responsabili.

A indagare, adesso, sono i Carabinieri della locale Stazione. Indagini rese particolarmente difficili perché la struttura non è dotata di un impianto di videosorveglianza.

Il caso a Paternò

Lo ricordiamo: la notte fra il 22 e i 23 scorsi, ignoti hanno assaltato le due casseforti dell’ufficio Ticket dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò mettendo tutto a soqquadro. Episodio sul quale stanno indagando i militari dell’Arma.