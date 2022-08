Biancavilla, vandali al vecchio ospedale messi in fuga da un “eroe per caso”

Hanno agito in tre: scappati via dopo l'intervento di un addetto all'Anti-incendio.

BIANCAVILLA. Urla, rumori e caos. Sono all’incirca le 2 della notte scorsa quando, nel plesso vecchio dell’ospedale di Biancavilla (il Blocco B), tre individui (di circa 40 anni) entrano cominciando a devastare ogni cosa.

Porte, suppellettili e vetrate della bussola che divide i reparti.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, un addetto all’Anti-incendio che si è precipitato tra i corridoi riuscendo a mettere in fuga i tre balordi.

Tentativo di furto o azione di vandalismo, a stabilirlo saranno i carabinieri della locale stazione che in queste ore stanno ricostruendo la vicenda sulla scorta della denuncia presentata dall’addetto divenuto, suo malgrado, eroe per caso. Intervenuto e messo in fuga i tre nonostante fosse assolutamente disarmato.