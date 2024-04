Biden frena la risposta di Israele all’Iran: reagiremo al momento giusto

Il presidente americano: esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene

WASHINGTON – Biden frena per il momento la risposta di Israele all’attacco dell’Iran. “Esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene”, avverte però il ministro Gantz.

Teheran non vuole “impegnarsi in un conflitto” con gli Usa ma si riserva di “rispondere” a eventuali operazioni militari americane, afferma la delegazione iraniana all’Onu. Quella israeliana chiede al Consiglio di sicurezza “tutte le sanzioni possibili” contro Teheran.

Intanto è massima allerta anche in Italia dopo l’attacco dell’Iran a Israele, con un aggiornamento degli obiettivi sensibili da tenere sotto controllo. Piantedosi ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, coi vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. Stasera si riuniranno le commissioni Esteri di Camera e Senato, con le audizioni di Tajani e Crosetto.