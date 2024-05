"Continueremo a garantire che Israele sia capace a rispondere agli attacchi dal Medio Oriente"

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato, durante un’intervista con la Cnn, che non manderà armi a Israele in caso di attacco a Rafah.

Armi usate per uccidere civili

“Continueremo a garantire che Israele sia capace a rispondere agli attacchi dal Medio Oriente, ma non forniremo armi e proiettili di artiglieria”. Biden ha riconosciuto che le armi fornite sono state usate per uccidere civili durante gli attacchi a Gaza.

“Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah, ma non vi sono ancora entrati, non fornirò le armi”, ha specificato il presidente degli Stati Uniti.

Reazione da parte dello Stato ebraico

“Qualsiasi pressione su Israele sarà interpretata dai nostri nemici come un dare loro speranza – ha dichiarato l’ambasciatore israeliano all’Onu Gilard Erdan -. Ci sono molti ebrei americani che hanno votato per il presidente e ora sono indecisi”.

Il ministro israeliano ha scritto “Hamas ama Biden”, rispondendo a quanto detto dal presidente americano alla Cnn.

L’emittente Kan ha citato un anonimo funzionario israeliano: Israele potrebbe essere costretta ad adottare “un’economia degli armamenti” e anche essere obbligata a procurarsi le armi da un’altra parte.