Bilaterale Meloni-Zelensky, la premier: “Scommettiamo sulla vittoria ucraina”

"Sosterremo la pace, purchè sia giusta", le parole di Giorgia Meloni

1' DI LETTURA

“A fine febbraio sono stata a Kiev. Noi abbiamo realizzato lo scorso 26 una grande conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina per dimostrare che la nostra nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione e che scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Sosterremo la pace, purchè sia giusta. Non siamo così ipocriti da chiamare pace ciò che assoiglierà a un’invasione”, ha detto la presidente del Consiglio aggiungendo: “Continueremo a fornire sostegno, anche militare, perché l’Ucraina possa arrivare ai negoziati con una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna posizione di resa”.

“Alla pace si arriverà solo se e quando la Russia cesserà le ostilità”, ha dichiarato Meloni. La premier ha rinnovato l’appello a Mosca “a fermare l’aggressione e a ritirare le truppe”. “Siamo favorevoli – ha aggiunto – ad una soluzione diplomatica del conflitto. Sosteniamo la formula di pace in 10 punti del presidente Zelensky. E riconosciamo le legittime aspirazione europee dell’Ucraina, avamposto della sicurezza dell’intero continente europeo”.

“Duecentomila bambini sono stati portati via dall’Ucraina”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. “In appena 7 ore dalla mezzanotte abbiamo abbattuto 17 droni iraniani che usano per distruggere le nostre infrastrutture. Questa è l’aggressione russa”. L’Ucraina sarà “sicura quando non sarà distrutta da alcuna bomba”, ha aggiunto Zelensky. L’Europa, aggiunge il leader ucraino, “per noi è molto importante”, rispetteremo tutte le indicazioni richieste per entrare nell’Ue.