Bimba disabile cade in mare con la carrozzina: salvata da un carabiniere

Il militare dell'Arma era fuori servizio

Momenti di tensione e paura al porto canale di Riccione, nella serata di domenica 20 luglio, durante la tradizionale festa della “Madonna del Mare”. Una bambina di 9 anni, in carrozzina, è precipitata in acqua sotto gli occhi di centinaia di spettatori raccolti per assistere allo spettacolo pirotecnico.

Poco prima della mezzanotte, la piccola – in vacanza in Riviera con la famiglia proveniente dalla Lombardia – ha perso l’equilibrio in modo accidentale ed è finita in mare con la sedia a rotelle, in un punto dove il fondale supera i due metri.

La scena ha lasciato sgomenta la folla, ma tra i presenti c’era chi non ha perso un solo secondo. Un appuntato dei carabinieri di Riccione, in quel momento fuori servizio, si è accorto dell’accaduto e si è lanciato in acqua senza alcuna esitazione.

Bimba disabile cade in mare, tragedia sfiorata

Il militare ha raggiunto la bambina in pochi istanti e, con grande sangue freddo, è riuscito a liberarla dai dispositivi di sicurezza della carrozzina, evitando che affondasse. L’uomo l’ha riportata a galla tra gli applausi e la commozione dei presenti, mentre sulla banchina il personale sanitario – già presente per presidiare l’evento – prestava le prime cure.

La bimba non ha riportato nessuna conseguenza, se non un forte spavento. Anche il carabiniere è in buoni condizioni. Grazie al suo tempestivo intervento e al suo coraggio, una serata di festa ha evitato di trasformarsi in tragedia e si è conclusa con un sospiro di sollievo.

