Bimba di 26 giorni muore tra le braccia della madre nel Ragusano

Nessun segno di violenza sul corpo, procura dispone l'autopsia

VITTORIA – Una bimba di 26 giorni è morta questa mattina tra le braccia della madre, in un’abitazione del centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa, nel quartiere San Giovanni-Trinità.

Bimba muore tra le braccia della madre

La madre stava per allattarla quando la piccola si è improvvisamente irrigidita. L’ambulanza del 118 è arrivata quasi subito, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola.

Il medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica non ha riscontrato segni di violenza, ma il pm di turno, Gaetano Scollo, ha disposto l’autopsia.

La polizia scientifica del commissariato di Vittoria ha effettuato i rilievi nella casa. Della vicenda si sta occupando anche la Procura dei minorenni di Catania. La bimba è la terzogenita della coppia.