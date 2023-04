Bimba trovata morta nel cassonetto dei vestiti, primi dettagli sulla morte

Proseguono le indagini per trovare la madre

1' DI LETTURA

PALERMO – Un ulteriore dettaglio nel caso della piccola neonata trovata morta in un cassonetto per la raccolta di vestiti usati per la Caritas venerdì sera in via Botticelli, in zona Città Studi a Milano. La bambina potrebbe essere nata morta.

E’ questo un primo risultato dell’autopsia che si è conclusa nella notte mentre si fa strada, anche se sarà necessario aspettare gli esiti di altri accertamenti anatomopatologici per averne la certezza, che la piccola fosse già morta al momento del parto: non avrebbe infatti respirato.

Intanto le indagini degli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm Paolo Storari, proseguono per cercare di identificare la madre attraverso la visone di immagini di telecamere di sorveglianza della zona e negli ospedali nei quali la donna potrebbe aver chiesto aiuto dopo il parto.