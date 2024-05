Oroscopo del giorno: venerdì 17 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 17 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 17 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi ti sentirai come un motore a benzina in un mondo di auto elettriche: rumoroso, energico e un po’ fuori posto. Nonostante i tuoi sforzi, il mondo sembra non voler collaborare. Alla fine della giornata, avrai bisogno di una buona dose di pazienza.

Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia ‘na boccata d’aria e ricordati ca a vita è comu ‘na granita: megghiu a gustarla chianu chianu.”

Commento: Oggi, ‘n giornu di frustrazioni e sfuriati, ma non ti scoraggiare, Ariete. Pigghia fiato e riprova dumani.

♉ Toro

Le stelle suggeriscono che oggi potresti essere tentato di abbandonare la tua dieta in favore di un dolce peccato di gola. Non preoccuparti troppo, un giorno di indulgenza non farà male a nessuno. Ricorda solo di bilanciare con un po’ di attività fisica.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Unni c’è mangiari bonu, c’è sempri ‘na gran festa.”

Commento: Goditi ‘na bella mangiata oggi, Toro, ma ricorda di fare ‘na camminata doppu.

♊ Gemelli

La tua mente sarà un tornado di idee brillanti oggi, ma attento a non disperderti troppo. Focalizza le tue energie su un progetto alla volta per ottenere risultati concreti. Le stelle ti favoriscono, basta solo un po’ di concentrazione.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia aria e studia a sira, ca tuttu arriva.”

Commento: Oggi, Gemelli, hai ‘na testa ca fila comu ‘n trenu. Focalizzati e t’abbuschi un successu.

♋ Cancro

Oggi ti sentirai come se stessi portando il peso del mondo sulle spalle. È il momento di chiedere aiuto e di dividere i tuoi fardelli. Non c’è vergogna nel cercare supporto dagli amici o dalla famiglia. Un po’ di riposo ti farà bene.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti carricari ‘i tutti cosi, ca a vita è ‘na bedda cumpagnia.”

Commento: Cancro, tu porti troppu pesu. Lassati aiutari e viri ca ti senti megghiu.

♌ Leone

Oggi il tuo orgoglio potrebbe essere messo alla prova. Qualcuno potrebbe sfidarti o criticarti, ma tu mantieni la calma e rispondi con classe. Il tuo carisma naturale ti aiuterà a uscire da qualsiasi situazione con eleganza.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu calma e cu classe, si travagghia ‘a via dritta.”

Commento: Leone, qualchedunu ti sfida, ma tu cun calma e eleganza, rispunni e vai avanti.

♍ Vergine

La tua meticolosità oggi potrebbe fare impazzire chi ti sta intorno. Cerca di rilassarti e di non essere troppo critico nei confronti degli altri. Non tutti possono essere perfetti come te! Un po’ di flessibilità ti farà solo bene.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun c’è bisognu di fari ‘u precisinu, ogni tanto rilassati puru tu.”

Commento: Vergine, oggi rilassati un pocu. Nun tutti ponnu esseri perfetti comu a tia.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 17 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi sarà una giornata all’insegna dell’equilibrio e dell’armonia. Approfitta di questa serenità per dedicarti alle tue passioni o per passare del tempo con le persone care. Tutto sembra scorrere liscio, approfittane!

Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta ‘n armunia, e u cori si svagghia.”

Commento: Bilancia, oggi tutto fila liscio. Passa tempu cu chi ami e godi ‘sta tranquillità.

♏ Scorpione

Le stelle prevedono un giorno di passione e intensità. Potresti trovarti coinvolto in situazioni emotive forti, ma ricordati di mantenere la calma. Non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Alla fine della giornata, potresti sentirti esausto ma soddisfatto.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa ca l’emozioni scorrono, ma nun ti scurdari di stari calmu.”

Commento: Scorpione, oggi passioni e intensità. Tieni la calma e viri ca finisci stancu ma cuntentu.

♐ Sagittario

Oggi è una giornata perfetta per l’avventura e l’esplorazione. Se hai la possibilità, fai una gita o scopri un posto nuovo. Le stelle sono dalla tua parte e ti spingeranno verso nuove esperienze che arricchiranno il tuo spirito.

Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Avanza, scopri e ridi, ca ‘u munnu è ‘na maravigghia.”

Commento: Sagittario, oggi è giornata di scuperti. Parti, vivi e ridi, ca ‘u munnu t’aspitta.

♑ Capricorno

Oggi la tua determinazione sarà messa alla prova. Potresti affrontare ostacoli sul lavoro o nei tuoi progetti personali, ma non mollare. La tua tenacia ti porterà alla fine della giornata con un senso di realizzazione.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “A testa dura fa travagghiu puru cu i petri.”

Commento: Capricorno, oggi ostacoli non ti fermanu. Continua a testa dura e viri ca t’abbuschi ‘u successu.

♒ Acquario

Le stelle indicano che oggi potresti sentirti un po’ ribelle e desideroso di cambiamenti. Segui il tuo istinto ma fai attenzione a non agire troppo impulsivamente. Un po’ di pianificazione non guasta mai, anche per uno spirito libero come te.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sì libiru comu ‘u ventu, ma un pocu di pinsata nun guasta.”

Commento: Acquario, oggi voglia di cambiamenti. Sì libiru, ma pensa prima di agiri.

♓ Pesci

Oggi le stelle suggeriscono di lasciarti andare alla creatività. Sperimenta con l’arte, la musica o qualsiasi altra forma di espressione artistica. Ti sentirai rigenerato e in pace con te stesso.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu l’arte si vivi megghiu e si sonna cchiù bellu.”

Commento: Pesci, oggi fai sbocciare la to creatività. Lasciati trasportari e senti ‘a paci.

Classifica di venerdì 17 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Bilancia

2 – Sagittario

3 – Capricorno

4 – Gemelli

5 – Pesci

6 – Toro

7 – Leone

8 – Scorpione

9 – Acquario

10 – Cancro

11 – Vergine

12 – Ariete



