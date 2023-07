Agira, bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore al Cannizzaro

Vano il trasferimento in elisoccorso da Enna a Catania. Per lui non c'è stato nulla da fare.

1' DI LETTURA CATANIA – Filippo, un bimbo di soli 6 mesi di Agira, in provincia di Enna, è morto questa mattina all’ospedale Cannizzaro di Catania. Una tragedia avvenuta, secondo le poche notizie che trapelano, per un incidente a casa. Il piccolo sarebbe caduto da un fasciatoio.

Immediatamente è stato condotto all’ospedale di Enna. Ma, a quanto è stato riferito, giunto all’ospedale Umberto I, vista la gravità della situazione, si è deciso per un trasferimento in elisoccorso a Catania.



All’ospedale Cannizzaro, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Agira Maria Greco, ha espresso il suo cordoglio e vicinanza alla famiglia: “Non ci sono parole dopo una simile tragedia, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo – afferma -. Ci stringiamo a loro nel cordoglio, che è il cordoglio di tutti noi”.

