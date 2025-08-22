Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni

VITERBO (LAZIO) – Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni disperate. Il piccolo era in auto con la madre ed il fratello ed è caduto dalla vettura in corsa. Questo dopo che il fratello ha sganciato la cintura e aperto lo sportello, come raccontato dalla madre.

La donna ha immediatamente fermato l’auto ed è corsa all’ospedale Santa Rosa con il figlio che era privo di sensi. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 21 agosto, intorno alle 20.

I medici, data la gravità del piccolo, hanno deciso per il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma. In ospedale si sono recati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno verificato il racconto della donna, accertando che si è trattato di un incidente.

La donna ha raccontato di non essersi accorta che il figlio maggiore stava togliendo le cinture al piccolo, e di aver capito cosa era accaduto solo quando ha visto aprirsi la portiera. Un’immagine da incubo quella a cui ha assistito, con il figlio di un anno e mezzo precipitato dall’auto in corsa, ferito in modo grave.

