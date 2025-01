Il piccolo è rimasto ricoverato per tre giorni

BOLZANO – La Procura di Bolzano indaga per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti dopo la morte di un bambino di 3 anni residente a Brunico.

Il bimbo è morto il 26 dicembre scorso in ospedale, dove si trovava ricoverato dal 23. I carabinieri di Brunico erano intervenuti per prestare soccorso e le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi.

Il personale medico in servizio all’ospedale aveva segnalato la presenza di diversi lividi e numerosi ematomi sul corpo, manifestando dubbi in ordine al fatto che lo stesso fosse stato vittima di maltrattamenti e che le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero conseguenza di atti dolosi.

Uno dei due genitori del bimbo è stato iscritto nel registro degli indagati: si trovava in casa quando il piccolo è stato soccorso per essere trasferito in ospedale. L’iscrizione si è resa necessaria anche per disporre l’autopsia che è stata eseguita il 30 dicembre.