Il piccolo è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica

Un bambino di 7 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato accidentalmente investito dall’auto guidata da un familiare nel pomeriggio di martedì 19 maggio a Thiene, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto tra via Milano e via San Gaetano, in una zona dove sorgono alcuni istituti scolastici.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe scivolato mentre stava salendo sulla vettura della madre. Il conducente, senza accorgersi dell’imprevisto, avrebbe avviato il mezzo investendo il bambino, rimasto schiacciato sotto le ruote.

Bimbo investito a Thiene: come sta

A far scattare l’allarme sarebbero state le urla del piccolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al bambino prima di trasferirlo d’urgenza all’Ospedale San Bortolo.

Il bambino è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica e le sue condizioni vengono definite molto gravi. Ulteriori accertamenti chiariranno nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

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