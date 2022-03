Binomio vincente: Zappulla e Prestbury Park puntuali all’arrivo 

Corse iniziate con un’ora di ritardo. Gli operatori ippici richiedono attenzione su alcune difficoltà riscontrate

SIRACUSA – Prestbury Park, in piena sintonia con il jockey Carmelo Zappulla, non manca l’appuntamento con il Premio Tunisia, corsa più dotata del convegno di galoppo andato in scena nel piovoso pomeriggio dell’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Nell’ultima parte della dirittura dei brevi 1200 metri affrontati in sabbia, scattano in una incredibile progressione sia Prestbury che il buon Dream Painter. È una lotta fin sul palo tra Zappulla e Basile (doppio successo in giornata), ma il binomio giallo-verde ripete puntuale la penultima vittoria di un podio in cui l’allievo di Vincenzo Caruso si deve accontentare della seconda piazza d’onore, mentre Buridan viene superato dal progredito Every Promise.

Arrivi combattuti anche nei Premi Libia e Grecia. Nell’ Handicap sul miglio di pista grande, dove protagonisti sono stati i cavalli di 3 anni, si sono presentati in un finale combattuto Not by Chance e Plutone. Fanno scattare il fotofinish e infiammano la passione ippica. Cresciuta la forma di Light My Soul, nettamente progredito.

Gruppo aperto a ventaglio sull’arrivo della II Tris Nazionale del pomeriggio, legata al Premio Grecia. In un Handicap sui 1200 metri di pista piccola, Scenicroute resiste e respinge l’attacco di My Man, mentre cala sul finale Blury che comunque rientra bene. L’apertura è tutta riservata a Salvo Rizzo Piscopo con Apollo Gleam, ben pagato anche al vincente, mentre la seconda competizione registra un Solare Orange capace di cancellare l’opaco rientro. La Vendere di chiusura sui 2100 metri di pista piccola, raccoglie la vittoria di Urus, che anche su più lunga distanza, riesce a bissare il successo della precedente prestazione.

