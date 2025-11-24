Biodiversità e storia naturale, a Palermo il 7° congresso organizzato da Biodiversity Journal, Sim, Unict ed Ente Fauna Siciliana

In collaborazione con UniPa, si svolgerà all’Orto Botanico, al Museo “Doderlein” e al Museo “Gemmellaro”

A Palermo, il 28 e 29 Novembre 2025, si svolgerà il 7th International Congress on Biodiversity- 9° Congresso della Società Italiana di Malacologia organizzato dalla rivista scientifica Biodiversity Journal, Società Italiana di Malacologia, Associazione Entefauna Siciliana e Università di Catania con la collaborazione dell’Università di Palermo e del Sistema Museale di Ateneo di Palermo.

Il congresso, dal titolo “I Musei di Storia Naturale come patrimonio della cultura e protezione della Biodiversità” – Natural History Museums as cultural heritage and biodiversity protection”, si svolgerà nei locali dell’Orto Botanico, del Museo “Doderlein” di Zoologia e del Museo “Gemmellaro” di Paleontologia e ospiterà numerosi studiosi e appassionati. I Congressi internazioni della Biodiversità, giunti alla settima edizione, iniziarono proprio a Palermo nel 2012 per iniziativa della rivista palermitana “Biodiversity Journal”.

Un congresso con un fitto programma, che accenderà i riflettori sui musei naturalistici, da sempre strutture fondamentali nella ricerca scientifica e testimoni dei cambiamenti del paesaggio. I musei di storia naturale ricoprono un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e nella protezione del territorio ed esprimono un enorme patrimonio di cultura anche in Sicilia, regione con un glorioso e ricco passato (così come il presente) di studi naturalistici.

Il congresso sarà una nuova occasione per parlare della storia e del futuro dei musei di storia naturale e dei loro rapporti con i nuovi mezzi di comunicazione, con il sistema delle Aree protette, dei rapporti con il pubblico e la scuola, ma anche dello dello studio della natura, delle strategie di conservazione e valorizzazione delle collezioni naturalistiche. In una regione, come la Sicilia, dove molte di queste collezioni sono, purtroppo, conservate altrove. Per informazioni: contact@biodiversityjournal.com – 3498711428