Arriva il black friday 2022: ecco la data del giorno dei super sconti

Dalle catene di elettronica all'abbigliamento e agli accessori. Previsti sconti fino al 70 per cento

1' DI LETTURA

Arriva il black fryday 2022. La data scelta quest’anno per la giornata dello shopping mondiale a prezzi super scontati è venerdì 25 novembre. Un giorno da cerchiare in rosso sul calendario per non farsi sfuggire affari imperdibili e non ripetibili nell’arco dell’anno.

Il black fryday, che letteralmente è il venerdì nero, è una tradizione americana che celebra il venerdì successivo al Ringraziamento. Un giorno speciale pensato per gli acquisti che negli ultimi anni ha allargato i propri confini anche al commercio online.

La tradizione nata negli Stati Uniti si è diffusa in tutto il mondo per spingere i consumi ed è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i consumatori. Il venerdì nero, soprattutto in America, è un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati, e per arrivare attrezzati al momento in cui si apriranno le porte dei tanti negozi presi letteralmente d’assalto dai clienti a caccia del grande affare o anche davanti al pc per gli acquisti online. Statisticamente gli articoli più gettonati sono i prodotti di elettronica, ma ormai il black friday ha conquistato tutte le fasce di mercato, persino i prodotti bancari e assicurativi.

Le più grandi catene di negozi di elettronica, ma anche di abbigliamento e accessori per uomo o donna per il black friday applicano scon ti che vanno dal 50 al 70 per cento.