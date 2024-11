Black Friday all’Amat: abbonamenti annuali al 50% e numeri in attivo

Come 'aggiudicarsi' l'offerta della partecipata

PALERMO – Abbonamenti annuali in sconto al 50%. Il Black Friday è alle porte e quest’anno riguarderà anche l’Amat, la società partecipata del comune di Palermo che si occupa di autobus e tram. L’azienda, presieduta da Giuseppe Mistretta, ha infatti deciso di applicare lo sconto del 50% ai nuovi abbonamenti annuali stipulati dal 29 novembre al 2 dicembre, ossia il weekend dell’ormai celebre Black Friday.

Da venerdì a lunedì chi attiverà un nuovo abbonamento annuale pagherà la metà: la formula ordinaria, su tutte le linee, costerà 150 euro al posto di 300; per giovani e studenti (quattro linee) 75 euro anziché 150; per gli over 65 (quattro linee) 75 euro al posto di 150.

Sconto anche per gli abbonamenti impersonali che costeranno 250 euro e non 500. Gli abbonamenti si potranno attivare negli Amat point di via Giusti, della Stazione centrale e della Notarbartolo che sabato e domenica, eccezionalmente, saranno aperti dalle 8:30 alle 17.

Il nuovo piano industriale

“L’iniziativa si inserisce pienamente nel contesto di rilancio dell’azienda, seguendo principi economico-commerciali mirati a renderla solida e competitiva – spiega Mistretta -. I principi, cioè, che hanno ispirato la stesura del nuovo piano industriale, destinato a migliorare la struttura aziendale e, sopratutto, l’offerta di servizio pubblico in città”.

Il piano industriale è al centro del confronto tra l’azienda e il socio unico, ossia il Comune, e la prossima settimana dovrebbe essere definito nei dettagli; un passaggio necessario per portare in consiglio comunale il nuovo contratto di servizio che andrà approvato entro l’anno.

Numeri in attivo

I numeri intanto sorridono all’Amat, come dimostra la terza trimestrale del 2024 che presenta un utile di quasi 1,7 milioni; se si prendono in considerazione i primi nove mesi dell’anno, però, l’utile supera i 4 milioni confermando il trend positivo del 2023 dopo il passivo dell’anno precedente.

Risultati apprezzati anche dagli uffici comunali che, nella loro relazione sulla trimestrale, non mancano di sottolineare la mancata cessione dei servizi in perdita come car e bike sharing, rimozione e segnaletica stradale, pur prevista nel piano di risanamento avviato.

Sulla segnaletica l’azienda punta a invertire la rotta e a tornare al pareggio, mentre per gli altri servizi in perdita si ricorrerà all’affidamento a privati ma tutto passerà dal piano industriale che dovrà contenere misure per riportare in attivo anche la gestione delle zone blu.