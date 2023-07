Blackout a Siracusa: senza energia elettrica da 12 ore

Doppio guasto su un cavo interrato

2' DI LETTURA

SIRACUSA – Da oltre 12 ore una zona centrale di Siracusa è senza energia elettrica. Nella città di Archimede, dove ieri la colonnina di mercurio, ha superato i 46 gradi ed oggi ha superato i 40 gradi, migliaia di famiglie nella zona tra via Tisia e via Pitia sono senza energia elettrica.

Un problema che le alte temperature di questi giorni potrebbero rendere drammatico: soprattutto per i tanti ammalati e anziani che rischiano senza aria condizionata ma anche senza poter azionare un semplice ventilatore.

Decine le telefonate ai vigili del fuoco che purtroppo non hanno potuto fare nulla per la mancanza dell’energia elettrica. Secondo indiscrezioni il blackout sarebbe dovuto a un guasto all’impianto di media tensione nella zona di viale Teracati. Sono a lavoro i tecnici di Enel distribuzione.

Sindaco Siracusa: “Ripristino energia elettrica alle 18”

“I vertici Enel comunicano che intorno alle 18 l’erogazione della corrente sarà ripristinata in gran parte dell’area colpita, purtroppo l’eccessivo carico elettrico è la causa principale delle interruzioni”. Lo ha reso noto il sindaco di Siracusa Francesco Italia, dopo il guasto che si é verificato tra viale Teracati e via Necropoli Grotticelle, e alla conseguente interruzione dell’energia elettrica da dodici ore nella zona di via Pitia.

Il sindaco è in costante contatto con Enel, ed ha preallertato “le forze di volontariato per poter supportare i cittadini fragili e in stato di necessità. Enel sta eseguendo un intervento profondo, trattandosi di cavo di media tensione – spiega il primo cittadino – Gli operai sono già al lavoro ed il gestore ha previsto la posa di un apposito cavo, al fine di alimentare prontamente le utenze e ridurre al minimo i disagi”.

Doppio guasto in cavo interrato

“A Siracusa è in corso un doppio guasto su un cavo interrato che causa la disalimentazione anche dei clienti che precedentemente erano stati rialimentati tramite il posizionamento e l’utilizzo di un cavo attrezzo. Per limitare i disagi è in corso la stesura di un ulteriore cavo attrezzo che consentirà, a breve, di rialimentare la maggior parte dei clienti interessati”.

Lo rende noto E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, dopo il guasto che ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica da ore in una zona centrale a Siracusa. E Distribuzione informa che ha potenziato “ulteriormente il numero di risorse messe in campo per mitigare l’effetto della eccezionale ondata di calore in atto sulla regione Sicilia”.