Cosa succederà nelle prossime 72 ore

Dopo settimane di caldo eccezionale, anche la Sicilia si prepara a un cambio di scenario. Tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio una perturbazione in discesa dal Centro Italia raggiungerà l’Isola, portando un temporaneo aumento dell’instabilità con rovesci, temporali e un sensibile calo delle temperature in diverse aree.

Non sarà però una svolta duratura: secondo gli ultimi aggiornamenti, già dal fine settimana l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, riportando sole e valori termici in rapido aumento. Per chi vive in Sicilia si prospettano quindi poche ore di tregua dal caldo intenso, accompagnate però dal rischio di fenomeni localmente forti.

Maltempo in Sicilia, cosa accadrà nelle prossime ore

La perturbazione che nelle ultime ore ha interessato il Nord e parte del Centro Italia è destinata a raggiungere anche il Mezzogiorno.

Nel corso di giovedì 2 luglio l’instabilità tenderà a interessare soprattutto le aree interne e i rilievi dell’Isola, con rovesci e temporali che potranno estendersi localmente anche verso alcuni settori costieri, specie sul versante tirrenico e nelle province occidentali e settentrionali.

Secondo gli esperti, i fenomeni potranno risultare localmente intensi a causa del forte contrasto tra l’aria più fresca in ingresso e quella molto calda accumulata nei bassi strati dell’atmosfera durante l’ondata di calore degli ultimi giorni.

Non si escludono:

temporali di forte intensità;

grandinate localizzate;

raffiche di vento improvvise;

brevi nubifragi nelle aree maggiormente interessate.

La distribuzione delle precipitazioni sarà comunque irregolare: alcune zone potrebbero ricevere piogge abbondanti, mentre altre resteranno completamente all’asciutto.

Temperature in calo, ma solo per poco

L’arrivo del maltempo in Sicilia favorirà anche una diminuzione delle temperature, soprattutto nelle province occidentali e nelle zone interne.

Il calo sarà percepibile rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi, ma non segnerà la fine dell’estate africana. Si tratterà infatti di una pausa temporanea destinata a durare poco. La ventilazione, a tratti sostenuta durante il passaggio del fronte, contribuirà inoltre a rendere l’aria meno afosa.

Venerdì 3 luglio ancora qualche rovescio

La giornata di venerdì 3 luglio sarà caratterizzata da condizioni più variabili. Permarrà una residua instabilità, con la possibilità di nuovi rovesci e temporali soprattutto nelle aree montuose e nei settori tirrenici della Sicilia, mentre sul resto dell’Isola il tempo tenderà progressivamente a migliorare con schiarite sempre più ampie.

Anche in questa fase non si possono escludere episodi localmente intensi, sebbene più isolati rispetto alla giornata precedente.

Da sabato 4 luglio torna l’anticiclone africano

Le proiezioni dei principali modelli meteorologici convergono su un nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale già a partire da sabato 4 luglio.

Questo significa che sulla Sicilia torneranno rapidamente condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni e temperature in costante aumento.

Il rischio è quello di una nuova fase caratterizzata da caldo intenso, favorita anche dalle elevate temperature del Mar Mediterraneo, che continua a immagazzinare energia e umidità.

Maltempo in Sicilia, le previsioni

Nel dettaglio:

Giovedì 2 luglio: cielo variabile con rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. Possibili fenomeni intensi accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione.

Venerdì 3 luglio: residua instabilità con locali acquazzoni, specie sui settori tirrenici e montuosi. Migliora nel corso della giornata con ampie schiarite.

Sabato 4 e domenica 5 luglio: prevalenza di sole su tutta l’Isola, precipitazioni assenti e temperature nuovamente in aumento per il ritorno dell’anticiclone africano.

LEGGI ANCHE: Cos’è il Super El Niño e quali effetti potrebbe avere sulla Sicilia