 Blitz finanza in Sicilia: amministrazione giudiziaria per un’azienda
Blitz in Sicilia: amministrazione giudiziaria per un'azienda

Più di trenta gli agenti impegnati nell'operazione
I CONTROLLI
di
1 min di lettura

CATANIA – Dalle prime ore di questa mattina 5 marzo 2026, oltre 30 finanzieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo, nelle Province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, con cui è stata disposta la misura di prevenzione dell'”amministrazione giudiziaria”, ai sensi del Testo Unico Antimafia, nei confronti di una nota azienda operante in Sicilia.

I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso il Palazzo di Giustizia etneo di piazza Verga.

