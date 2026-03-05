Più di trenta gli agenti impegnati nell'operazione

CATANIA – Dalle prime ore di questa mattina 5 marzo 2026, oltre 30 finanzieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo, nelle Province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, con cui è stata disposta la misura di prevenzione dell'”amministrazione giudiziaria”, ai sensi del Testo Unico Antimafia, nei confronti di una nota azienda operante in Sicilia.

I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso il Palazzo di Giustizia etneo di piazza Verga.