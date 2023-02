Blitz motorizzazione, a casa di un funzionario 590mila euro

Foto di repertorio

La scoperta della polizia

1' DI LETTURA

A casa del funzionario della Motorizzazione Luigi Costa, arrestato oggi nell’ambito dell’inchiesta su un giro di mazzette, la polizia ha trovato 590mila euro in contanti.

Costa, accusato di corruzione, abuso e violazione del sistema informatico, nel 2013 era stato coinvolto in un’altra indagine e aveva patteggiato la pena di un anno e 3 mesi per falso e, anche allora, per accesso abusivo al sistema informatico.

Il funzionario era stato spostato all’assessorato regionali ai Trasporti, ma dopo qualche anno era tornato alla Motorizzazione.

Ascoltano le sue parole intercettate si intuisce che aveva sospettato più di qualcosa: “Vabbè ci sono telecamere dentro… microspie… audio video… già ci è bastato la prima volta… abbiamo già dato dobbiamo stare attenti noi altri nella macchina non parlare capito'”. Tutto inutile. Gli agenti della Polstrada hanno registrato tutto.



LEGGI ANCHE Palermo, “mazzette alla Motorizzazione”: 21 arresti VIDEO