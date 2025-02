Blitz a Palermo, Meloni: “Un colpo durissimo a Cosa nostra”

L'apprezzamento di Schifani e Lagalla

PALERMO – Il più sentito compiacimento per l’imponente blitz antimafia condotto oggi a Palermo, che ha portato all’esecuzione di 181 provvedimenti restrittivi, è stato espresso dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Meloni: “Operazione straordinaria”

“Un’operazione straordinaria dei Carabinieri del comando provinciale di Palermo – scrive la premier sui propri canali social – ha portato oggi all’arresto di oltre 180 persone, tra cui diversi boss, infliggendo un colpo durissimo a Cosa Nostra. Un risultato che conferma l’impegno incessante dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata”.

Schifani: “La lotta alla mafia non conosce tregua”

Il plauso del presidente della Regione siciliana. “Si tratta – afferma Schifani – di un colpo durissimo alle organizzazioni criminali che continuano a minacciare la sicurezza e il futuro della nostra terra. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento alla Procura di Palermo e all’Arma dei Carabinieri per la dedizione e la professionalità dimostrate in questa operazione di altissimo livello. Il loro instancabile lavoro è la testimonianza concreta dello Stato che agisce con fermezza per liberare la Sicilia dal giogo della criminalità organizzata. È la conferma, ancora una volta, – conclude – che la lotta alla mafia non conosce tregua e che le istituzioni sono unite e determinate nel contrastare ogni forma di illegalità”.

Lagalla: “Un colpo storico alla mafia”

Congratulazioni e ringraziamenti agli investigatori anche da parte del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Rivolgo il mio sentito apprezzamento al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Direzione distrettuale antimafia e alla Procura della Repubblica di Palermo per l’imponente blitz che ha dato oggi un colpo storico a quella mafia che cerca di riorganizzarsi nei diversi quartieri di Palermo e in provincia”.

“L’operazione di oggi – continua il sindaco – svela una Cosa nostra che utilizza le nuove tecnologie e si arricchisce, soprattutto, grazie al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Per queste ragioni, il ringraziamento dell’amministrazione comunale va alle forze dell’ordine, alla magistratura e agli organi investigativi per l’’instancabile impegno nella lotta alla criminalità organizzata”.