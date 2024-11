Bocciato il taglio del canone Rai: doveva scendere da 90 a 70 euro

Ecco cos'è accaduto

L’emendamento sul taglio del canone Rai è stato bocciato con 12 contrari e 10 a favore, con FI che ha votato contro insieme all’opposizione. Bocciato, dunque, in Commissione bilancio del Senato l’emendamento della Lega per ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro

Palazzo Chigi sul canone Rai

“Il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L’inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno”. È quanto fanno sapere fonti di palazzo Chigi.

Le reazioni

“Voto sul Canone Rai: sono andati sotto. La Lega e Fdi hanno votato a favore, Forza Italia contro insieme alle opposizioni compatte È ufficiale: in commissione bilancio la maggioranza non c’è più. Quando le opposizioni si uniscono, senza veti, non solo vincono le elezioni ma ottengono risultati anche in Parlamento”. Così su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della commissione bilancio del Senato.

“La maggioranza si è ristretta ed è finita in minoranza. A Roma, Forza Italia rompe il patto di governo votando con l’opposizione contro l’emendamento della Lega sul canone Rai. A Strasburgo, la Lega vota contro il commissario Raffaele Fitto. Litigiosi, divisi e lontani dai problemi del Paese”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd ed europarlamentare.