 Al Boggio Lera va il Cambridge Preparation Centres Awards 2025
Catania, al Boggio Lera va il Cambridge Preparation Centres Awards 2025

L’istituto ottiene il primo posto nella categoria “Making a difference in upper secondary”
IL PREMIO
di
CATANIA – Villa Wolkonsky, residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito a Roma, fa da splendida cornice ai “Preparation Centres Awards” che quest’anno giunge alla decima edizione. Un riconoscimento speciale – conferito dalla “Cambridge University Press & Assessment” – per valorizzare le scuole italiane che si sono distinte per innovazione, inclusione e qualità nell’insegnamento della lingua inglese. Diciassette gli istituti (pubblici, privati e paritari) premiati nelle sei categorie previste.

Tra questi, il Liceo Statale “Boggio-Lera” (con il supporto del Centro d’Esame IT006 Cambridge English Examinations di Catania – attraverso il suo responsabile Daniel Smith) ha ottenuto il primo posto nella categoria, dedicata ai progetti più significativi realizzati nelle scuole secondarie di secondo grado, “Making a difference in upper secondary”.

A ritirare il prestigioso riconoscimento la Dirigente Valeria Pappalardo e la coordinatrice dell’internazionalizzazione della scuola prof.ssa Anna Barberi.

“Siamo orgogliosi di ricevere un premio che conferma l’impegno del nostro istituto nella promozione dell’internazionalizzazione e rappresenta il frutto del lavoro quotidiano di un’intera comunità – spiega Valeria Pappalardo – i risultati che abbiamo ottenuto non sono scontati ma sintetizzano un percorso, già avviato da tempo, verso un’educazione aperta, inclusiva e internazionale”.

Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni, progetti di formazione scuola-lavoro e potenziamento curricolare dei “Cambridge English”: eccoli alcuni dei pilastri su cui poggia l’ampia offerta formativa dell’istituto “Boggio-Lera”.

“Quello che ci ha permesso di arrivare fin qui – sottolinea la coordinatrice dell’internazionalizzazione della scuola prof.ssa Anna Barberi – è il lavoro dei miei colleghi impegnati alle certificazioni linguistiche e l’impegno continuo degli stessi studenti”. Alla cerimonia di respiro internazionale erano presenti anche il Vice Ambasciatore del Regno Unito in Italia David Burton e il Direttore per l’Innovazione Digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito Davide D’Amico. Figure istituzionali di primo piano che si sono complimenti con la dirigente Pappalardo per il premio ottenuto dalla sua scuola.

