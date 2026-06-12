Bollette e deposito cauzionale, SIE apre ai sindaci: “Pronti a un tavolo tecnico”

La società del servizio idrico accoglie la richiesta dei Comuni jonici

ACIREALE – Un tavolo tecnico per affrontare le questioni legate al servizio idrico integrato, a partire dalla bollettazione. È la proposta avanzata da SIE – Servizi Idrici Etnei, che accoglie la richiesta formulata dai sindaci dell’area jonica e si dice pronta ad avviare un confronto diretto con le amministrazioni locali.

“SIE accoglie con favore la richiesta avanzata dai sindaci dell’area jonica di aprire un tavolo tecnico per trattare i temi inerenti al servizio idrico integrato, tra cui la bollettazione – dichiara l’amministratore delegato Sergio Cassar – perché riteniamo che possa essere l’occasione più utile per fare chiarezza su questioni che fino a oggi hanno trovato maggiore spazio nel dibattito pubblico che in percorsi di confronto istituzionale”.

La società ha già individuato due possibili date per l’incontro, tra il 16 e il 17 giugno, dichiarandosi comunque disponibile a concordare altre soluzioni che possano favorire la partecipazione dei sindaci interessati.

In vista dell’avvio del confronto tecnico, SIE ha inoltre annunciato che non prenderà parte ad eventuali sedute dei Consigli comunali dedicate alla vicenda, ritenendo che i tavoli istituzionali rappresentino la sede più adeguata per analizzare dati, verificare procedure e approfondire gli aspetti tecnici della gestione del servizio.

Nel frattempo, la società rende noto di avere accolto una richiesta avanzata da alcuni sindaci ricevuti ieri, disponendo la sospensione delle prossime due rate relative al deposito cauzionale. Una misura che, precisa SIE, interviene su una voce prevista dalla regolazione tariffaria dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

La società ribadisce infine il proprio impegno nel miglioramento del servizio idrico e nel rapporto con gli utenti. «SIE porta avanti la propria missione di efficientamento del servizio e di massima attenzione alle esigenze dell’utenza, alla quale intende garantire ascolto, rispetto e trasparenza», conclude la nota.